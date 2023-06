Ouverture à Bruges d’un cercueil en plomb datant du 14e siècle : "Le squelette est très bien conservé"

L'archéologue Dieter Verwerft, quant à lui, dispose déjà d'un peu plus d'indices sur l’identité du défunt. "Il s'agit d'une personne de la haute société, pour qui l'abbaye d'Eeckhout était importante. D'après la position et l'orientation du squelette, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un religieux. Il n'a pas non plus été enterré avec des cadeaux. La piste la plus probable est qu'il s'agissait d'un membre d'une famille puissante".

"Je pense qu'un jour nous connaîtrons sans doute son identité. Sur la tombe peinte, il y a encore des armoiries. Les ossements peuvent encore être datés avec précision. Nous pourrons peut-être relier un échantillon d'ADN à des membres de la famille encore en vie aujourd'hui. Il vaut mieux ne pas faire de l'archéologie trop vite, donnez-nous encore un an."