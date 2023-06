Un jeune réfugié afghan de Zoersel rêve de devenir plombier et bénéficie de cours d'auto-école

Tawhidullah, 18 ans, originaire d'Afghanistan, voit son rêve se réaliser. Il peut prendre six leçons de conduite à l'auto-école.

Les jeunes réfugiés mineurs qui arrivent dans notre pays sans parent ni accompagnateur se voient attribuer une famille d'accueil. Tawhidullah est arrivé en Belgique il y a trois ans et demi et vit dans une famille d'accueil à Zoersel. Il aimerait obtenir son permis de conduire. "Je veux bien m'intégrer ici en Belgique et c'est pourquoi j'aimerais devenir plombier et j'aurai alors besoin d'un permis de conduire", explique Tawhidullah.

Le mois dernier, Pleegzorg Vlaanderen a demandé aux enfants placés en famille d'accueil de quoi ils rêvaient. L'organisation veut maintenant faire en sorte que ces rêves deviennent réalité. "Par le biais des réseaux sociaux et avec l'aide de nos ambassadeurs – les présentateurs TV Dina Tersago et Tom De Cock - nous essayons de réaliser le plus grand nombre possible de rêves", explique la porte-parole Badra Rezkallah. "Nous voulons ainsi donner un visage à tous les enfants placés, afin qu'ils ne restent pas de simples numéros. Comme tous les enfants qui sont encore sur une liste d'attente".