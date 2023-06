Avec le code de déontologie du gouvernement De Croo : "Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne"

Stephanie D'Hose de l'Open VLD a plaidé dans "De zevende dag" pour une déontologie des présidents de parti. Ce n'est pas illogique car au cours de la législature le président du MR Georges-Louis Bouchez, par exemple, s'est opposé à la sortie du nucléaire, qui figurait pourtant dans l'accord de coalition. Il l'a fait avec le président de la N-VA, Bart De Wever, mais pour ce dernier ce n’était pas un problème puisque son parti est dans l’opposition au fédéral.

Pendant toute cette période, les autres partis, l'Open VLD et les Verts en tête, sont restés très attachés à la sortie du nucléaire - jusqu'à ce que la guerre en Ukraine et l’augmentation du prix de l’énergie provoquent un renversement des valeurs. Ce qui n'a pas empêché Georges-Louis Bouchez, en tant que président d'un parti de la majorité, d'argumenter contre la ligne de sa propre coalition pendant des mois. Et contre la solidarité gouvernementale.

Le code prévoit aussi que les ministres doivent éviter toute situation susceptible de provoquer un conflit d’intérêts, notamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel ou un avantage de nature à influencer leurs décisions.