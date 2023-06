Du Moyen Âge à aujourd'hui : un plan de ville numérique retrace l'histoire de Gand

Pourquoi ma rue a-t-elle cet aspect ? Qu'y avait-il à cet endroit il y a 100 ans ? Et n'y avait-il pas une école ou une usine à cet emplacement auparavant ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions que les Gantois peuvent poser sur "Gent Gemapt", la nouvelle carte numérique qui révèle l'histoire et le patrimoine de la ville.

Cette carte numérique vise à rassembler des informations sur l'histoire de Gand - réparties dans les musées, les bibliothèques, les archives, etc. - afin de donner une image en profondeur et plus détaillée de la ville.

"Gent Gemapt" consiste en une carte sur laquelle vous pouvez rechercher, zoomer et faire défiler le temps et vous déplacer dans la ville. En outre, la plateforme propose une boîte à outils numérique, "Gand enrichie", qui vise à réunir les institutions patrimoniales de Gand, leurs collections et les bénévoles. Ici, les musées et les archives sollicitent l'aide d'experts et du public pour transcrire, dater, décrire et identifier leurs collections.