Hadja Lahbib a consulté le cabinet du Premier ministre sur l'octroi de visas à la délégation iranienne

La venue de cette délégation suscite depuis la semaine passée une vive polémique. Elle était emmenée par le maire de Téhéran, Alireza Zakani, figure de l'aile conservatrice du régime, et l'un des vice-présidents de Metropolis, association internationale qui regroupe plusieurs grandes villes dans le monde et co-organise l'Urban Summit.

Sa présence a été vivement dénoncée par une partie de l'opposition belge et des mouvements de l'opposition iranienne en exil. Ceux-ci se sont aussi émus de la délégation fournie qui accompagnait et dont certains membres, selon plusieurs témoignages rapportés par différents médias, auraient filmé les manifestants qui protestaient contre la venue de cette délégation.

L'affaire a déjà entraîné dimanche la démission de M. Smet. Les regards sont désormais tournés vers Mme Lahbib qui, jeudi, à la Chambre, avait mis en cause la responsabilité du socialiste flamand. Le 20 mars, sollicité par l'administration régionale bruxelloise, un haut diplomate des Affaires étrangères avait jugé que cette visite d'officiels iraniens n'était "pas du tout opportune". Le 10 mai, à la suite d'un entretien téléphonique entre M. Smet et Mme Lahbib, la donne a changé. Selon un compte-rendu fait par un collaborateur de l'ex-secrétaire d'Etat, les Affaires étrangères n'avaient plus de problème avec la venue de cette délégation et ne bloqueraient pas l'octroi de visas. Mme Lahbib avait invoqué l'"insistance" de M. Smet et les compétences exercées par les Régions en matière de relations internationales.

Plusieurs partis de l'opposition ont réclamé dès dimanche la démission de Mme Lahbib.