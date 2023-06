La grande roue de Westende doit être démontée suite à une plainte d’un riverain

Jean-Marie Dedecker est surtout mécontent de la manière dont le plaignant a procédé. "Je comprends qu'il y ait des possibilités légales et que chacun puisse les utiliser, mais là c'est un peu tiré par les cheveux. Vous savez, en cas de problème, ma porte est toujours ouverte, je consulte volontiers. Aujourd'hui, nous sommes saisis d'une requête unilatérale émanant d'un plaignant. Ni l'administration communale ni l'opérateur n'ont été entendus. Il n'y a donc pas de défense possible. Et si nous faisions appel, il y a de fortes chances que le litige soit classé sans suite. D'ici là, nous aurons serons déjà à la Noël".

Après avoir consulté d'urgence l'exploitant, le conseil communal a décidé d’installer la grande roue sur la place Arthur De Greef à Middelkerke.

"En soi, c'est une bonne solution, même si j'aurais préféré montrer aux nombreux vacanciers la belle vue sur la nouvelle digue de Westende-Bad", ajoute Jean-Marie Dedecker.

Le montage de la grande roue à son nouvel emplacement à Middelkerke commencera ce vendredi.