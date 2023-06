Les Diables se rassurent et terminent sur une bonne note en dominant l'Estonie (0-3)

Domenico Tedesco s'est montré satisfait de la victoire 0-3 des Diables Rouges sur le terrain de l'Estonie mardi pour leur troisième match du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024 de football.

"Je suis content de ramener les trois points à la maison car ce genre de match n'est jamais facile", a déclaré Tedesco au micro de la RTBF. "L'Estonie a mis beaucoup d'intensité en début de match et nous avions du mal à trouver les espaces. En première mi-temps, nous n'avons pas joué assez vite et la qualité de nos passes n'était pas assez bonne. Les deux buts en fin de première période ont fait du bien et il y a eu du mieux après la pause.

Après le partage contre l'Autriche et la victoire en Estonie, le sélectionneur tire un bilan positif de ce rassemblement de fin de saison. "Il y a encore beaucoup de choses à améliorer mais c'était pas mal et nous devons continuer à travailler. Nous avons beaucoup de joueurs de qualité et nous devons faire une analyse après chaque rassemblement pour prendre les meilleures décisions. Ce que nous avons montré cette semaine, c'est un bon signe pour la suite."