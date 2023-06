Les villes et communes qui veulent plus de 15% de logements sociaux pourront obtenir une aide financière

Depuis le 1er janvier dernier, les locataires de logements sociaux en Flandre sont obligés de s’inscrire comme demandeurs d’emploi auprès du VDAB s’ils sont au chômage. Le gouvernement flamand exige aussi qu’ils maîtrisent le néerlandais au moins au niveau A2 et plus seulement A1. D’autre part, les villes et communes ne pouvaient plus obtenir des subsides pour la construction de logements sociaux supplémentaires si elles dépassaient ainsi plus de 15% d’habitations sociales sur l’ensemble des logements dans ces localités.

Plusieurs organisations avaient contesté l’adaptation de la politique de logement social auprès de la Cour constitutionnelle. Finalement, les deux exigences supplémentaires introduites en 2023 - inscription obligatoire à l’office flamand pour l’emploi et des exigences linguistiques accrues - restent inchangées. Mais la Cour a annulé la restriction des subsides pour la construction de nouveaux logements sociaux.

Le ministre compétent Matthias Diependaele a réagi en indiquant être à la recherche d’autres mesures, tout en comprenant la décision de la Cour constitutionnelle. "Nous savions que l’effet de cette mesure serait limité, étant donné que seules cinq villes et communes en Flandre ont atteint un quota de logements sociaux qui correspond à 15% de l’ensemble de leurs logements".

"Il nous semble plus important que la Cour suive notre raisonnement afin d’étendre la construction de nouveaux logements sociaux à toute la Flandre. Nous voulons en effet éviter que ce soient toujours les mêmes villes et communes qui construisent des habitations sociales", concluait le ministre Diependaele (photo).