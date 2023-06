Alerte aux orages et pluies abondantes: code rouge en province de Namur, orange dans le Limbourg

Les provinces de Liège, de Luxembourg et du Limbourg restent donc en code orange. Le reste du pays (provinces d’Anvers, des Brabants flamand et wallon et du Hainaut, ainsi que la Région bruxelloise) est toujours placé en code jaune. Les provinces de Flandres occidentale et orientale sont en code vert.

L'IRM s'attend à ce qu'il tombe jusqu'à 50 l/m2 en 24 heures sur l'est et le sud-est de la province d'Anvers et sur l'est du Brabant flamand, et jusqu'à 70 l/m2 sur l'est du Hainaut. Les maxima de ce jeudi oscilleront entre 19 et 24 degrés, avec en général un vent modéré.