Alexander De Croo affirme que "l'incident est clos", sans vraiment convaincre ses partenaires

En vertu du règlement, puisque la Chambre ne s'est pas encore prononcée sur les motions en conclusion des interpellations de mercredi, le sujet ne pouvait être abordé. La présidente de la Chambre, Eliane Tillieux (PS), a veillé tant que faire se peut à ce que la règle soit observée, donnant un tour un peu irréel au début de la séance.

L'opposition a défilé à la tribune pour interroger le chef de gouvernement, qui sur la cohésion au sein du gouvernement, qui sur l'image internationale de la Belgique, en évitant d'évoquer le sujet dont on ne pouvait parler mais qui était au cœur de tous les échanges.

"Les procédures parlementaires sont importantes. Et si le parlement demande que les ministres fassent la clarté, ils doivent le faire. Et s'ils veulent le refaire, c'est possible. Mais l'incident d'hier est bel et bien clos", a assuré Alexander De Croo (Open VLD).