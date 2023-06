 La cardine franche élue poisson de l’année 2023 : "c'est une espèce qui mérite d'être mieux connue" 

L'élection du "poisson de l'année" est une manière pour le VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) d'attirer l'attention sur un poisson ou crustacé de nos régions. L'an dernier, c'est la crevette grise qui avait été mise à l'honneur.

Souvent capturée en prise accessoire, la cardine franche "est un poisson qui mérite plus de promotion, et qui est d'ailleurs très apprécié de nos chefs renommés", a commenté la ministre Hilde Crevits.

La cardine franche est un poisson plat proche du turbot. Elle peut mesurer jusqu'à 60 centimètres, mais en fait le plus couramment 25. L'espèce vit dans l'Atlantique nord, de l'Islande aux îles Canaries, et à l'ouest de la Méditerranée.

L'an dernier, les pêcheurs belges en ont ramené 850 tonnes dans leurs filets, contre 705 un an auparavant.