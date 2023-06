La Flandre réintroduit la possibilité de ventes préférentielles de logements à des personnes ayant un lien avec la commune

Le texte est une nouvelle variante du décret "Wonen in eigen streek" (WIES) qui avait été annulé partiellement par la Cour constitutionnelle en 2013 à la suite de recours francophones. Ce nouveau texte prévoit que les communes où les prix de l'immobilier sont élevés peuvent réserver des terrains ou des habitations à des personnes ayant un lien avec la commune. Dans l'opposition, le Vlaams Belang et Vooruit ont voté comme la majorité; Groen s'est abstenu et le PVDA (PTB) a voté contre.