Le chanoine Luc Terlinden succède au cardinal Jozef De Kesel comme archevêque de Malines-Bruxelles

En 2010, il devenait curé dans l'Unité pastorale Sainte-Croix d'Ixelles, avec pour mission de lancer le Pôle Jeunes des 18-30 ans de la capitale. En 2017, il devenait aussi président du Séminaire diocésain francophone, membre du Conseil épiscopal et du chapitre de Saint-Rombaut. Il enseigne au Grand Séminaire à Namur tout en conservant la présidence du Séminaire diocésain. Le 1 septembre 2021, le cardinal Jozef De Kesel le nommait vicaire général de l'archidiocèse, modérateur du Conseil épiscopal et responsable du Vicariat pour la formation francophone tout en restant président du séminaire diocésain.

Le nouvel archevêque fait partie de la Fraternité sacerdotale Charles de Foucauld. Scout dans l'âme, il pratique également le vélo et les sports de montagne. Il a choisi comme devise épiscopale "Fratelli tutti" (Mt 23,8). "Dans l’Evangile, Jésus nous apprend que nous n’avons qu’un seul maître et que nous sommes tous frères. L’évêque ne remplace pas le maître, mais il est parmi ses frères et sœurs au service de la communauté. Le pape François nous a rappelé dans son encyclique Fratelli tutti la dimension sociale et universelle de la fraternité".