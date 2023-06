Sabca signe un accord avec Lockheed Martin pour la production de pièces de l’avion F-35

Ce Memorandum of Understanding (MoU) a été signé par le directeur général de Sabca, Thibauld Jongen, et l'un des vice-présidents de Lockheed Martin, Randy Howard, dans le cadre du 54e Salon de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) qui se tient cette semaine au Bourget, près de Paris. "Ce n'est qu'une première étape vers un contrat", déclarait Thibauld Jongen lors de la cérémonie de signature, en présence notamment du chef de la Défense (Chod) l'amiral Michel Hofman et du commandant de la composante Air le général-major Thierry Dupont.

S'il se concrétise, l'usine Sabca Limburg de Lummen (photo) devrait produire à partir de 2027, en utilisant une toute nouvelle technologie, des revêtements en composites pour la face intérieure des ailes (des "lower wing skins", LWS) pour des F-35 ensuite assemblés aux États-Unis, en Italie ou au Japon. Il s'agit d'une nouvelle application des intérêts essentiels de sécurité (IES, en anglais "Essential Security Interests") invoqués par le gouvernement belge pour obtenir des retombées économiques dans le cadre du programme F-35 Lightning II.

La Belgique a acheté 34 de ces avions de combat furtifs de cinquième génération en octobre 2018, pour un montant de près de quatre milliards d'euros. En vertu de cet IES 005, portant sur la production de pièces composites pour le F-35, Lockheed Martin assistera Sabca afin qu'elle devienne un producteur de ces LWS, en utilisant une technologie dite "fiber placement manufacturing", qui permet de produire ces revêtements avec une précision extrême. La qualification pour la production de pièces composites complémentaires, telles que les panneaux supérieurs d'aile (appelés "les Big 5"), est aussi intégrée dans l'IES 005, a précisé Sabca.