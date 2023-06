Une plainte contre Conner Rousseau déposée au parquet d'Anvers

Selon le parti, la "chasse à l'homme n'a qu'un seul but : détruire Conner et Vooruit". C'est apparemment votre destin si vous devenez trop populaire dans ce pays et que vous voulez sortir la politique de l'impasse". Les socialistes flamands étudient la possibilité d'engager des poursuites judiciaires. "Rousseau et Vooruit déplorent la chasse aux sorcières et le rôle joué par certains journalistes et des médias dans cette affaire.

C'est donc la première fois qu'une victime potentielle s'adresse elle-même à la justice. Auparavant, cependant, deux plaintes avaient fait état d'un possible comportement inapproprié de la part de tiers. Le parquet de Flandre occidentale avait reçu un rapport d'un journaliste faisant état d'un possible comportement inapproprié de Conner Rousseau à l'égard d'un jeune homme de 17 ans. Fin mai, l'enquête a été classée sans suite, le parquet estimant qu'il n'y avait pas d'infraction pénale.

À peu près au même moment, le parquet d'Anvers a reçu une lettre dans laquelle une mère s'inquiétait du comportement de Conner Rousseau à l'égard de son fils. Il s'agit d'une information judiciaire, et l'on examine d'abord s'il peut y avoir eu des infractions pénales.