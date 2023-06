Bâtiment emblématique d’Ostende, le Kursaal célèbre ses 70 ans en mettant l'accent sur l'art

Le Premier échevin d’Ostende Björn Anseeuw (N-VA), responsable du Domaine public, qualifie le Kursaal de "phare de la ville, situé au centre de la digue, un bel exemple d'architecture moderniste et un ouvrage d'art unique en son genre. La décoration et les œuvres d'art visuel y forment une entité unique avec l'architecture".

Els Degryse travaille au Kursaal depuis 20 ans et termine ces jours-ci un mémoire de maîtrise sur les oeuvres d'art présentes dans le bâtiment. Pour ce faire, elle a consulté les 90 caisses des archives sur l'architecte Léon Stynen à l'Institut flamand d'architecture.

"L'architecte Stynen n'a jamais aussi bien réussi à intégrer l'art dans un bâtiment qu'à Ostende", explique Els Degryse. Il a fait appel aux plus grands artistes de son époque. Paul Delvaux, notamment, a réalisé sa première et gigantesque peinture murale dans le casino; Marc Mendelson a été le pionnier de la peinture au pistolet avec sa frise recréant le mouvement des vagues; Oscar Jespers y a créé un groupe de sculptures et puis il y a, bien sûr, "La mer", plus communément appelée "Dikke Mathille" de George Grard, conçue à l'origine pour décorer le Kursaal, elle se trouve un peu plus loin près du parc Léopold.

Els Degryse a également découvert les œuvres de deux femmes artistes : les vitraux d'Emy De Cock et les sculptures en céramique d'Iris Jasinski. Un aperçu de l'art dans le Kursaal est disponible ici.