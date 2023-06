Hadja Lahbib reviendra s'expliquer lundi en commission à la Chambre

Bien que le sujet n'ait pas encore été inscrit à l'ordre du jour des travaux jeudi, il a plané comme une ombre au-dessus des échanges durant les questions d'actualité et dans les couloirs de l'assemblée. Dans l'opposition, les Engagés, la N-VA et DéFI auraient voulu entendre la ministre Lahbib. Ils ont déposé des motions allant dans ce sens, mais elles ont été déclarées irrecevables. Les chefs de groupes s'étaient réunis dans l'intervalle et ont convenu d'une nouvelle séance de commission la semaine prochaine.

Tant dans la majorité que dans l'opposition, les explications fournies mercredi, aux côtés du Premier ministre Alexander De Croo, par la ministre Lahbib sur la venue d'une délégation iranienne à Bruxelles dans le cadre de l'Urban Summit - forum mondial de grandes villes co-organisé par la Région bruxelloise - n'ont pas satisfait. De nouveaux éléments sont sortis dans la presse, des questions restent sans réponse, certaines déclarations sont jugées contradictoires avec les propos tenus jeudi passé en séance plénière, lorsque la ministre s'est exprimée la première fois sur le dossier.