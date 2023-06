La Warmste Week 2023 tentera d’aider les enfants et les jeunes à "grandir sans soucis"

"Il est très important de veiller à ce que les jeunes puissent grandir sans soucis", indiquait ce vendredi Eva De Roo, présentatrice sur la chaine Studio Brussel et l’une des ambassadrices de la Warmste Week. De Roo participe depuis 2015 déjà à cette grande action de solidarité de la VRT et fait partie de l’équipe qui assurera les émissions en continu depuis Bruges pendant la semaine du 18 au 24 décembre, sur les chaînes VRT 1, Studio Brussel, MNM, Ketnet et sur la plateforme VRT MAX. En compagnie de Sander Gillis (MNM), Sarah Mouhamou (Ketnet) en Danira Boukhriss Terkessidis (VRT 1).

"Bricoler, jouer, pouvoir faire son adolescence : chaque enfant mérite une vie chaleureuse et toutes les opportunités de s’épanouir. Malheureusement, ils n’ont pas tous cette chance. De nombreux enfants et jeunes sont confrontés à l’insécurité. Cela me brise le cœur. C’est à notre société de les aider", soulignait encore Eva De Roo.

Bruno Vanobbergen (photo), directeur de l’Agence Opgroeien (le pendant de l’Office de la naissance et l’enfance en Wallonie), confirme que le nombre d’enfants et jeunes qui sont confrontés à de gros soucis augmente. "Entre 10 et 15% d’entre eux ne se sentent pas en sécurité ou stressés dans leur environnement. Il faut créer davantage de lieux sûrs pour ces jeunes, à la maison, à l’école, dans leurs activités de temps libre et en ligne".