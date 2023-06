Le YouTubeur Acid cité à comparaître par un ancien membre du cercle estudiantin Reuzegom

Acid avait diffusé le mois dernier sur sa chaîne YouTube une vidéo controversée à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Anvers sur l'affaire Sanda Dia, du nom de l’étudiant de 20 ans qui a succombé fin 2018 à un baptême extrême organisé par le cercle estudiantin Reuzegom. La cour a acquitté les 18 prévenus (ex-membres de ce cercle) d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable ayant entraîné la mort de Sanda Dia. Ils ont cependant été condamnés à 200 à 300 heures de travaux d'intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. Ils auront un casier judiciaire mais leur peine ne sera pas mentionnée lorsqu’ils demanderont un certificat de bonne vie et meurs.

Ce jugement jugé trop clément a suscité de vives réactions en Flandre, et des manifestations (photo) contre ce que certains estiment être une "justice de classe". L’identité des 18 prévenus n’a en outre pas été rendue publique par la justice, ni par les médias.