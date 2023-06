Les travailleuses et travailleurs du sexe auront droit à un contrat de travail

Le conseil des ministres a approuvé ce vendredi le projet de loi qui permettra aux travailleurs du sexe de bénéficier d'un contrat de travail. C’est ce qu’ont annoncé les ministres du Travail, de la Justice et des Affaires sociales, Pierre-Yves Dermagne, Vincent Van Quickenborne et Frank Vandenbroucke. Ce projet de loi fait suite à la décriminalisation de la prostitution approuvée l'an dernier et entrée en vigueur le 1er juin 2022.