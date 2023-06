LIVE2020 libère 161.000 euros pour soutenir les tournées des artistes belges

Le fonds qui soutient le secteur de la musique "live" en Belgique, LIVE2020, a déboursé une dernière tranche de plus de 161.000 euros pour aider les artistes et les groupes belges à se produire dans le pays et à l'étranger. Au cours des trois dernières années, le fonds de soutien a alloué plus d'un million d'euros, en six tranches distinctes, au secteur musical.