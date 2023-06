Une grande fabrique illégale de cigarettes démantelée à Heist-op-den-Berg

L’organisation criminelle disposait d’une installation qui lui permettait de récupérer les cigarettes invendables. Elle utilisait aussi des générateurs d’électricité pour réduire ses factures d’électricité et ne pas attirer l’attention des fournisseurs d’énergie.

Les personnes qui travaillaient dans l'entrepôt y disposaient de chambres et d'une sorte de food truck où elles pouvaient se restaurer. Les 12 personnes présentes ont été emmenées pour être entendues et identifiées. Elles seraient avant tout d’origine roumaine et moldave.