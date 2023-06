Premier été avec un "droit à la déconnexion" : comment s'aider entre collègues pour ne pas être dérangés en vacances

"Les collaborateurs ont le droit d'être hors ligne après les heures de travail habituelles", explique le prestataire de ressources humaines SDWorx. "Personne ne doit donc encore se sentir obligé d'être joignable en permanence. Le téléphone professionnel peut rester sur silencieux et les boîtes mail fermées. Même chose pour Teams et les groupes WhatsApp professionnels." Concrètement, l’employeur n’a le droit de contacter ses collaborateurs que dans des "cas très exceptionnels" en-dehors des heures de travail. Et ces derniers ne peuvent subir des effets négatifs du fait qu’ils ne répondent pas au téléphone ou ne lisent pas leurs courriels avant ou après leurs heures de bureau, le week-end ou pendant leurs vacances.

Selon une étude de Securex, le risque de burn-out est 4,8 fois supérieur chez les personnes dont les employeurs attendent qu'ils travaillent en dehors des heures de bureau. Plus de la moitié (55,2%) des télétravailleurs gardent d'ailleurs les notifications sur leur téléphone professionnel en dehors des heures de travail. Le droit à la déconnexion en entreprise fait partie de l’accord pour l'emploi conclu par le gouvernement fédéral l'année dernière. Il contient une série de mesures visant à mieux équilibrer vie professionnelle et vie privée.

"Si vous travaillez en permanence de façon concentrée, il est important de pouvoir vous détendre après les heures de bureau, de vous détachez de votre travail, pour refaire le plein en énergie", précise le professeur Lode Godderis, spécialisé en Médecine du travail. "On sait que le fait de rester en permanence connecté avec son emploi peut mener à long terme à des affections comme le burn-out. Pour le bien-être mental, il est donc important de pouvoir se déconnecter".