Le musée gantois Huis van Alijn propose une expo nostalgique sur les années '90

On peut d’ailleurs découvrir dans l’exposition des objets d’une époque résolument révolue : des cartes de téléphone, des floppy disks pour sauver des données informatiques venant d’un ordinateur, voire même des appareils photos que l’on jetait après avoir utilisé toute la bobine de film qu’ils contenaient et en avoir fait développer les photos. Des artéfacts considérés comme "vintage" par les jeunes aujourd’hui, et qui suscitent même souvent leur étonnement.

Beaucoup de choses ont effectivement évolué entretemps : la bibliothèque de cassettes vidéo a été remplacée par le service de streaming à la demande, et le petit caméscope (photo) permettant de filmer facilement en se déplaçant est aujourd’hui intégré dans nos smartphones. La radio ne s’écoute plus que rarement via un radiocassettes (ghetto-blaster) et notre musique favorite n’est plus stockée sur de petites cassettes (qui n’ont pas bien résisté à une écoute en boucle). C’est via Spotify ou Apple Music que la plupart des jeunes et moins jeunes écoutent aujourd’hui leurs airs préférés.

L’exposition montre ces évolutions dans un cadre historique et social plus large. "Comme les années '90 ne sont pas si lointaines, beaucoup de gens possèdent encore des souvenirs et des objets personnels", soulignait la directrice du musée, Ann Van Nieuwenhuyse.