De plus en plus de Belges font leurs courses en France et cela va encore augmenter

Il y avait déjà une différence de prix entre les supermarchés en Belgique et ceux de France, ce qui incitait les Belges à faire leurs courses de l'autre côté de la frontière. Avec la hausse de l'inflation et des prix de l'énergie, ils sont encore plus nombreux à franchir cette frontière. Comeos craint que les mois à venir ne voient de plus en plus de personnes faire leurs courses à l'étranger.

"Le gouvernement français a conclu des accords avec les producteurs de denrées alimentaires pour qu'ils baissent leurs prix et que les clients paient moins cher au supermarché à partir de juillet. Pr ce ne sera pas le cas chez nous", affirme Dominique Michel. "Et dans notre pays, le gouvernement augmente le taux de TVA sur les produits alimentaires de 6 à 9 %. Inutile de dire que cela entraînera également une explosion des achats aux frontières".

Dominique Michel fait référence aux discussions en cours sur une réforme fiscale, qui impliquerait un taux de TVA unique de 9 %, au lieu de deux taux de 6 et 12 %. Ce taux remplacerait le taux actuel. Les produits de base comme le pain et le lait deviendraient ainsi plus chers. En revanche, la TVA sur les fruits et légumes disparaîtrait.

Selon Dominique Michel, cela ne changera pas grand-chose. "Personne ne se rend en France pour acheter de la salade et du pain. Si les prix baissent un peu en Belgique, on ne verra pas la différence.

Les grandes différences se situent au niveau des prix de la viande, du poisson, des boissons, du chocolat, des biscuits ? Ces produits seront beaucoup plus chers chez nous". Dominique Michel fait également référence à une taxe régionale sur les déchets qui se profile et qui coûterait 180 millions d'euros. "Encore une taxe sur la vente au détail, et qui va la payer ? Le consommateur. Si rien ne se passe, les prix vont continuer à augmenter dans les mois à venir et c'est le consommateur qui en sera la victime."