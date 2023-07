Delhaize affirme avoir plus de 400 candidats repreneurs pour les 128 magasins qui seront franchisés

"Il y a au moins un candidat pour chaque magasin et au moins deux candidats pour 90% des supermarchés. Les discussions avec ces candidats potentiels se poursuivent", annonce la direction de Delhaize dans un communiqué. La direction, qui avait prévu d'expliquer ce lundi matin certaines mesures d'accompagnement pour les travailleurs touchés par les conséquences de son "Plan d'avenir", regrette que les syndicats aient quitté le conseil d'entreprise "de façon prématurée".

Du côté syndical, on confirme avoir quitté la réunion "après un quart d'heure". "La direction ne veut pas engager un dialogue avec les représentants des travailleurs et encore moins une négociation", déplore Myriam Delmée, présidente du Setca. Les syndicats et le personnel protestent depuis le mois de mars - notamment avec des grèves et blocages de dépôts et magasins (ce lundi à Anvers Sud, par exemple) - contre le projet de la direction de mettre sous franchise les 128 magasins qui lui reste en gestion propre. Ils craignent une détérioration des conditions salariales et de travail une fois que ces magasins seront passés sous franchise.