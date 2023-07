Historique : les Belgian Cats battent l’Espagne et sont sacrées championnes d’Europe de basket

Emma Meesseman était aux anges à l'issue du titre de championne d'Europe des Belgian Cats dimanche à Ljubljana. L'intérieure flandrienne élue haut la main MVP du tournoi avoue avoir eu "la chair de poule" dans les dernières secondes.

"Le slogan du tournoi, c'était "Dare to dream" (oser rêver), mais jamais on aurait rêvé de gagner cette médaille d'or de cette manière-là. Mais cela s'est passé. On l'a fait. C'est juste magique de l'avoir fait avec un groupe incroyable qui est en route depuis 2011 (et le titre européen chez les U18 en Roumanie, ndlr). On peut prendre chacune d'entre nous individuellement, mais notre force c'est de l'avoir fait ensemble. Peu peuvent comprendre comment on forme une famille avec les joueuses et le staff. J'ai du mal encore à réaliser. On est parti de zéro et on a tout construit. C'est le moment le plus beau que l'on puisse vivre ensemble et c'est sûr qu'on ne va jamais l'oublier."

Bousculées pour la première fois dans cet Euro qu'elles terminent finalement invaincues, les Belgian Cats ont finalement trouvé les ressources nécessaires pour émerger en fin de match. "J'y ai toujours cru. On a fait tout ce chemin ensemble, ce n'était pas pour revenir sans la médaille d'or. L'Espagne n'était pas au mieux, mais nous non plus. Seulement, on a retrouvé le feu qui nous anime depuis le début du tournoi juste au bon moment. Et dans le dernier quart, tout le monde est resté dans le match, personne n'a rien lâché. On s'est dit, ce n'est pas possible, pas comme ça. Ce n'est qu'une fois dans une vie. Et on a donné tout ce qui nous restait comme énergie aux moments les plus importants."