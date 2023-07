L’an prochain, James Ensor sera mis à l'honneur à Ostende, Anvers et Bruxelles

Dans une exposition intitulée "James Ensor. Inspired by Brussels", les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique révéleront comment la ville de Bruxelles a contribué à façonner le langage imagé et distinctif de l'artiste belge.

"Ensor est né et décédé à Ostende, mais la plus grande collection de ses œuvres est hébergée au musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, qui mène également un important projet de recherche scientifique sur lui. Avec Bruxelles, ils feront de l'année Ensor un événement global qui, nous l'espérons, surprendra le monde entier", déclarait ce lundi le ministre-président flamand et ministre de la Culture Jan Jambon.

"L'année Ensor" est soutenue par le gouvernement flamand à hauteur de 4,5 millions d'euros. Elle fait suite aux années thématiques consacrées aux maîtres flamands Rubens, Breugel et Van Eyck.