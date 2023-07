La ministre Lahbib s’expliquera à nouveau sur les visas à une délégation iranienne, pour tenter de sauver le gouvernement

La ministre fédérale des Affaires Etrangères (photo) reviendra ce lundi à 17h à la Chambre pour répondre aux questions des députés sur son rôle dans le dossier d’octroi de visas à une délégation de Téhéran invitée par le Secrétaire d’Etat bruxellois Pascal Smet à l'Urban Summit - le forum mondial de grandes villes tout récemment coorganisé par la Région bruxelloise. Hadja Lahbib doit ainsi tenter de sauver sa peau, et avec elle tout le gouvernement fédéral. Les socialistes et les écologistes attendent d’elle une transparence absolue et des excuses, pour lever la pression sur la crise. Le vice-Premier ministre Vincent Van Quickenborne (Open VLD) attend de la ministre "exhaustivité, humilité et introspection". C'est ce qu'il a déclaré ce lundi dans l’émission matinale "De Ochtend" (VRT). Si la ministre MR réussit à répondre à toutes les questions des députés, Van Quickenborne estime qu'elle survivra à la crise.