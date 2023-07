La nouvelle digue de mer inaugurée à Westende

"Je suis un bourgmestre très fier", déclarait ce dimanche le maïeur de Middelkerke, Jean-Marie Dedecker (LDD). "Pendant trois ans, on a travaillé d’arrache-pied et le résultat est une magnifique double digue de mer. Nous avons attaché une grande importance à la nature. La digue comprend en effet un nouveau jardin exotique et trois hectares de dunes".

"Le résultat est beau, mais aussi fonctionnel", estimait la ministre flamande des Travaux publics, Lydia Peeters (Open VLD). "Nous avons maintenant une extension qui amortit les vagues, pour protéger la côte. Tant les habitants du littoral que les personnes qui résident davantage à l’intérieur du pays seront ainsi mieux protégés contre d’éventuelles inondations. C’est une situation avantageuse pour tout le monde".

"Au lieu d’une rénovation traditionnelle en matériaux durs, avec du béton et d’autres structures rigides, nous avons préféré une digue d’herbe verte dans les zones résidentielles et une extension qui amortit les vagues dans les zones du centre". Jean-Marie Dedecker a tenu à rassurer les habitants : "Pour les mille prochaines années, nous pouvons être à l’aise, quelle que soit la hauteur du niveau de la mer".