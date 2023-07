La SNCB cherche 250 conducteurs de trains : "Le bureau avec la plus belle vue du pays"

Au début de cette année, la SNCB était encore à la recherche de 400 machinistes. Maintenant il lui faut 250 nouveaux conducteurs de trains. Mais la plupart de ces postes restent vacants. "En province anversoise, la pénurie est la plus importante", souligne le porte-parole Dimitri Temmerman. "Dans la métropole anversoise et ses alentours, nous allons en effet bien accroitre l’offre en transport. Nous avons déjà pu emplir 20 postes vacants, mais nous cherchons encore toujours 40 machinistes".

Trouver des candidats est d’autant plus difficile, indique Temmerman, que la concurrence est grande pour ce type de profils. "Dans le port anversois, on recherche également des candidats avec ce type de formation. Mais avec un salaire de départ de 2.300 euros nets et une formation d’un an payée, je pense que la SNCB propose un paquet intéressant".

Il s’agit aussi d’un emploi avec beaucoup de liberté et de responsabilités d’une part, et d’autre part il faut parfois travailler le week-end, tôt le matin et tard le soir. Des connaissances techniques sont considérées comme un plus, alors qu’un diplôme d’études du secondaire supérieur est suffisant pour entamer la formation proposée par la SNCB.