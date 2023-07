Moins de plaintes concernant les paiements électroniques mais plus pour refus de paiements en espèces

"Mais à partir de maintenant, nous allons prendre des mesures plus strictes. Les contrôles ne se feront plus uniquement sur la base de signalements, mais nous adopterons également une approche proactive. Les commerçants qui ne peuvent pas proposer de moyens de paiement électroniques risquent une amende comprise entre 26 et 10 000 euros. Et un procès-verbal est dressé".

Pour beaucoup de commerçants, proposer un moyen de paiement électronique n'est pas évident. Lien Meurisse souligne qu'ils ont plusieurs options : "Les terminaux de paiement fixes ou portables, les paiements sans contact via smartphone ou smartwatch, mais aussi le simple affichage d'un numéro de compte est légal."

Par ailleurs, il est interdit de facturer des frais supplémentaires aux clients pour les paiements électroniques. Les paiements électroniques inférieurs à un certain montant ne peuvent pas non plus être refusés.