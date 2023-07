La Belgique est le 4e pays d'Europe où la surpopulation carcérale est la plus élevée

Au 31 janvier 2022, la Belgique était le quatrième pays d'Europe où la surpopulation carcérale est la plus importante, si l’on en croit les statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe sur les populations carcérales, publiées ce mardi. Même l’ouverture des nouvelles prisons à Haren et Termonde, ainsi que le maintien prolongé des anciennes prisons de Termonde et Saint-Gilles, n’a pas permis de résoudre ce problème de longue date. Notre pays se distingue en outre pour le nombre de détenus - plus d'un sur deux - incarcérés pour des faits liés à la drogue.