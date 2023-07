La Belgique ne présente pas encore de plan Energie et Climat

La ministre fédérale de l’Environnement, Tinne Van der Straeten (Groen), a souligné pour sa part que des projets ambitieux engendreraient des factures d’énergie moins onéreuses et, à l’avenir, un air plus pur ainsi que moins d’émissions de CO2. Au niveau fédéral, des accélérations ont été abordées dans tous les domaines afin de parvenir à atteindre l’objectif calculé pour la Belgique, à savoir une réduction de 47% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport à 2005. Ce qui représente 25 mégatonnes d’émissions en moins.

La ministre Van der Straeten (photo) a énuméré plusieurs mesures qui ont déjà été prises pour atteindre cet objectif : une extension des parcs éoliens en mer, un premier îlot-énergie, une stratégie pour l’hydrogène vert, un réseau de canalisations et diverses réductions de TVA. La ministre fédérale a approuvé il y a deux semaines la directive européenne sur les énergies renouvelables. Ceci permet aux Régions de mettre en pratique plus rapidement des projets d’énergie renouvelable, grâce à des règles d’octroi plus rapide de permis.