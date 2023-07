La prestation de Jolien Boumkwo au 100m haies fait le buzz : "J’étais hors de ma zone de confort mais j’ai apprécié à 100%"

Des petits cœurs, des applaudissements, des mots comme "respect", "héroïne" et "icône". Du New York Times à la BBC en passant par CNN, la lanceuse de poids Jolien Boumkwo a fait parler d'elle grâce à sa performance sportive du week-end dernier.

Lorsque Anne Zagré a renoncé, il était trop tard pour faire venir une remplaçante en avion, il a donc fallu trouver une alternative. Jolien Boumkwo, qui a déjà décroché la septième place au lancer du poids vendredi, a alors accepté de remplacer Zagré. "Je me suis dit pourquoi pas", a-t-elle confié.

Et c’est ainsi que la grande aventure a commencé pour Jolien. Elle a déclaré à MNM qu’elle avait d’abord demandé le feu vert de son entraîneur. "Il était d'accord si j'y allais doucement et que je ne risquais pas de me blesser. À l'entraînement, nous faisons parfois des haies, donc je sais comment m'y prendre. C'était une expérience spéciale, j'avais plus de spectateurs qu'à mon habitude au lancer du poids."