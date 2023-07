Le mea culpa de la ministre Hadja Lahbib pas suffisant pour les écologistes et les socialistes

Le chef de groupe CD&V a appelé les partenaires de majorité à exprimer clairement leurs intentions. "Dans 48 heures, nous voterons ces motions. Il faut maintenant faire la clarté. Il y a aujourd'hui beaucoup de dossiers sur la planche qui prennent du retard, ce que ne mérite pas le pays. Dans les 48 heures qui viennent, il faudra faire la clarté", a lancé Servais Verherstraeten.

"A ce stade, nous n'avons pas reçu les garanties nécessaires pour restaurer la pleine et entière confiance. Il faut maintenant prendre du recul. Ce soir, je ne peux pas me montrer satisfait", a averti le député Samuel Cogolati (Ecolo-Groen).

Le PS s'est montré très dur durant le débat et a accusé la ministre d'avoir menti devant le parlement. Il a pris acte des excuses de la ministre mais se dit toujours "perplexe" car à ses yeux des zones d'ombre subsistent. "Dans les jours qui viennent, nous examinerons votre responsabilité et votre transparence", a expliqué Malik Ben Achour.