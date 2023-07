Les généralistes pourront choisir un nouveau modèle de financement et de soutien

"Grâce au financement à la capitation, le revenu du médecin devient plus stable. Ce financement lui donne plus de possibilités de déléguer des tâches, de bien organiser le cabinet, de veiller à un suivi intermédiaire du patient, d'être disponible pour des conseils par téléphone et pour la concertation multidisciplinaire, de soutenir le personnel du cabinet, de collaborer avec d'autres prestataires de soins, de consacrer du temps à des problèmes plus complexes de certains patients".

Ainsi, dans le système de financement à la prestation, 77 % des revenus du médecin généraliste proviennent aujourd'hui de la facturation des consultations, visites et examens techniques, 17 % proviennent du dossier médical global (un montant fixe que le médecin reçoit pour le suivi de son patient) et 7 % d'autres rémunérations. Dans le nouveau modèle, le rapport entre le financement à la prestation et le financement à la capitation est équilibré de manière à ce que les deux systèmes fournissent 40 à 45 % des revenus, assure le ministre. En outre, un troisième pilier de financement est prévu, à savoir le financement par prime (par exemple pour un minimum de 1.000 patients) pour le cabinet, qui est budgétisé à hauteur d'environ 20 à 10 % des revenus.

Une phase de test débutera à l’automne et le nouveau modèle devrait ensuite être introduit en 2024, précise Frank Vandenbroucke (photo).