Sint-Trudo, premier hôpital en Flandre où les animaux de compagnie peuvent rendre visite à leur maître malade

Après 9 mois de travail et l'aide de nombreux sponsors tels que Fighters Against Cancer, l'hôpital de Saint-Trond peut enfin ouvrir les portes de son pavillon pour animaux de compagnie. Dans cet espace qui est unique en Flandre, les patients de l'hôpital peuvent recevoir la visite de leur animal de compagnie. "La personne derrière le patient et ses proches sont toujours au centre de nos préoccupations. Et l'idée est née des signaux entendus de patients à qui leurs animaux de compagnie manquaient", a déclaré Cindy Monard, directrice générale.

"La demande est venue principalement de patients qui séjournent ici pendant une longue période, par exemple dans le service d'oncologie", poursuit la psychologue Nele Kerkhofs. "Les animaux de compagnie manquent souvent beaucoup aux patients et ils savent qu'ils manquent aussi aux animaux. Un animal de compagnie joue un rôle central dans la vie de nombreuses personnes. Un tel moment peut être attendu avec impatience et permet aussi au patient de sortir de sa chambre d'hôpital. De plus, l'animal est accompagné de sa famille ou de ses amis. Les patients apprécieront donc eux aussi ce moment.