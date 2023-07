Une nouvelle campagne met les groupes à risque en garde contre les dangers de la cocaïne

La consommation de cocaïne augmente en Flandre, à tel point que la ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Hilde Crevits (CD&V) vient de lancer une campagne de sensibilisation, en collaboration avec le Centre flamand d’expertise sur l’alcool et autres drogues (VAD). Via des films courts placés sur les réseaux sociaux, la ministre veut informer et attirer l’attention sur les dangers de la cocaïne. "Ce sont avant tout les jeunes adultes qui consomment cette drogue addictive", souligne Kathleen Peleman du VAD.