Des organisations environnementales appellent au gel de la déforestation en Flandre

Dans un nouveau rapport publié tout récemment, Greenpeace et Bos+ s'alertent de l'évolution des forêts en Flandre, affirmant que trop d’arbres sont encore abattus. Chaque année, près de 300 hectares de forêts disparaissent ainsi, soit plus de l’équivalent d’un terrain de football par jour. Les compensations se sont multipliées ces dernières années, mais elles ne suffisent pas à combler les pertes, affirment les deux organisations environnementales, qui demandent aux autorités flamandes un moratoire sur la destruction des forêts les plus précieuses et surtout un gel de la déforestation d'ici 2030.