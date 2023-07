Egbert Lachaert quittera la présidence de l'Open VLD à la rentrée

"Le libéralisme d'aujourd'hui ne peut pas être basé sur des structures, des personnes et des idées d'il y a 30 ans. C’est la raison pour laquelle il faut un renouvellement et prendre un tournant", ajoute Egbert Lachaert.

"Pour réussir à réformer le parti, chacun doit aussi oser se remettre en question", indique le président de l'Open VLD. Et en ce qui concerne sa personne, il envisage un rôle différent à l'avenir. "Je suis convaincu qu'il est opportun pour moi d'assumer un rôle autre que celui de président", déclare-t-il.

"C'est pourquoi je rendrai mon mandat au parti à la rentrée. Je souhaite poursuivre ma contribution à notre parti au sein du Parlement fédéral, où bat le cœur de notre démocratie et où je me réjouis de participer à nouveau plus activement aux débats".

Au début de la nouvelle année politique, en septembre, un nouveau président dirigera le parti. "Dans les semaines à venir, je terminerai les affaires en cours et chercherai une solution adéquate avec le vice-président et la direction du parti", conclut Egbert Lachaert.

La direction du parti décidera dans les jours ou semaines qui viennent si de nouvelles élections internes sont organisées et quand.