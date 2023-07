Incendie d’un immeuble à Ganshoren : 4 blessés et une centaine de personnes évacuées

L'incendie s'est déclaré dans un immeuble de l'avenue Van Overbeke aux alentours de 20h40. "Le feu s'est propagé via l'escalier extérieur et une série de balcons jusqu'aux cuisines d'une série d'appartements", explique le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. Un épais panache de fumée était visible dans les environs du bâtiment. "C'était un incendie impressionnant qui nous a immédiatement rappelé l'incendie de la tour de Londres, mais heureusement il y a eu moins de blessés ici".

Un habitant de l’immeuble témoigne : "J'ai vu la fumée et je suis immédiatement allé voir dans le couloir. Il y avait encore plus de fumée, alors j'ai immédiatement fermé ma porte. J'ai ensuite mis une serviette mouillée sur ma bouche et je me suis allongé sur la terrasse. Ils ont alors frappé à ma porte et les pompiers m'ont fait descendre les escaliers. Dans de telles circonstances il ne faut pas perdre son sang-froid".