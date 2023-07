La Justice propose des "chambres réparatrices" dans les tribunaux correctionnels : "Mieux que les peines classiques"

Au début de cette année, ‘Dirk’ a reçu la proposition de se faire accompagner par la chambre réparatrice de Malines. Tous les mois, il devait comparaitre devant un juge pour prouver qu’il suivait un trajet pour résoudre son problème d’agressivité. "J’ai passé deux séjours résidentiels et plusieurs admissions de jour. Maintenant, j’ai encore un entretien avec un psychiatre toutes les semaines. Ce n’est pas facile, mais cela marche bien. Je suis redevenu moi-même. Je suis plus calme et je me comporte de façon plus posée avec les gens autour de moi. Je n’ai plus commis de nouveaux faits".

La peine pour des délits n’est fixée qu’après le trajet d’accompagnement, "ce qui fait que les prévenus font tout pour suivre les sessions. Parfois ils acceptent l’accompagnement seulement pour ne pas avoir de peine. Mais au fil des sessions, ils comprennent que leur vie est plus agréable, que leur partenaire et leurs enfants sont plus heureux. Ils sont alors motivés pour continuer à faire des efforts à l’avenir", indiquait la juge Suzy Vanhoonacker.