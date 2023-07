La police australienne recherche une touriste belge portée disparue en Tasmanie

La police australienne a annoncé mardi être à la recherche d'une Liégeoise qui voyageait en Tasmanie et n'a plus donné signe de vie à ses proches depuis le 12 juin dernier. Céline Cremer (photo) visitait en voiture ce territoire insulaire au sud de l’Australie. Le véhicule a été retrouvé. Les recherches se poursuivent par voies terrestres et aériennes.