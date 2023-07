Le palais 12 du Heysel transformé en une immense salle de prière pour l’Aïd el-Kébir

En collaboration avec la ville, certaines mosquées de Laeken, dont la mosquée El Mouahidine, la mosquée El Chatibi et la mosquée Arrayane, qui risquaient d’être trop petites pour accueillir les fidèles ont décidé d’organiser la prière du matin au Palais 12 du Heysel à Bruxelles. Les musulmans bruxellois se sont donc dirigés en grand nombre vers le plateau du Heysel ce matin. Devant l’affluence certains n’ont pas pu entrer et ont donc manqué la prière de 7h30.

Zakaria Andi est l'un des 10 000 musulmans qui a pu entrer : "Normalement, nous devrions aussi égorger un mouton, mais à Bruxelles, c'est interdit. Nous achetons donc la viande à l'abattoir. Après la prière, nous allons en famille, puis nous prenons le petit-déjeuner ensemble et mangeons du mouton."

"D’habitude les fidèles font leur prière dans leur mosquée à l’intérieur, mais on a remarqué que de plus en plus de mosquées sont rapidement saturées et n’arrivent plus à offrir de places de prière à tous les fidèles", a déclaré Mohamed Karoum. C’est la raison pour laquelle trois mosquées de Laeken se sont réunies cette année et ont demandé le Palais 12 à la commune et aux responsables pour faire la prière tous ensemble ici".