Nouvelle stratégie de vaccination contre le Covid-19 à la mi-septembre en Flandre

La nouvelle stratégie de vaccination contre le COVID-19 commencera à partir de la mi-septembre en Flandre. L' annonce a été faite par la ministre flamande de la Santé Hilde Crevits (CD&V), dans un communiqué diffusé à l'issue de la conférence interministérielle santé (CIM). La Flandre n'ouvrira plus de grands centres de vaccination et n'enverra plus d'invitations de manière centralisée. En Région de Bruxelles-Capitale, la stratégie de vaccination reposera principalement sur la première ligne de soins (généralistes, pharmacies, hôpitaux, centres et maisons médicales).