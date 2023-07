Alcool, tabac et argent liquide : quelles quantités pouvez-vous emporter dans vos bagages ?

Quels sont les États membres de l'Union européenne ?

La Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Croatie, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la République tchèque et la Suède.

Il existe également au sein de l'UE des territoires bénéficiant d'un statut fiscal particulier. Ces régions sont soumises aux mêmes restrictions que les voyageurs revenant de pays tiers. Il s'agit des îles Canaries (Grande Canaria, Ténériffe, etc.), des pays des DROM, départements et régions d'outre-mer (Guyane française, Réunion, Guadeloupe et Martinique), des îles Åland et du Mont Athos.