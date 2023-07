"Amare", une promenade entre Bruges et Damme parsemée d’œuvres d’artistes célèbres

Jan Fabre, Jan De Cock, Arne Quinze, Koen Vanmechelen et Wim Delvoye: la liste des artistes flamands de réputation internationale qui participent à la promenade artistique "Àmare" entre Bruges et Damme est impressionnante. Leurs œuvres, souvent monumentales, sont réparties le long des six kilomètres qui séparent la Venise du nord et la petite ville devenue célèbre grâce au roman "La légende d’Ulenspiegel" (1867) du Belge Charles De Coster.

C’est en effet à Damme qu’est né Thyl Ulenspiegel (Till l’Espiègle), qui a notamment pour ami le débonnaire Lamme Goedzak. Le roman raconte les aventures allégoriques du farceur flamand Ulenspiegel, juste avant et pendant la révolte néerlandaise contre la domination espagnole des Pays-Bas.