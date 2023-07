Knokke-Heist inaugure un pavillon doté de 2.200 vitraux, sur sa Place Albert

Dans les années 1950, la Place Albert de Knokke datant de 1908 accueillait nombre de personnalités connues. Les artistes Charles Aznavour, Edith Piaf, Frank Sinatra, Jacques Brel et Joséphine Baker y ont notamment siroté un apéritif. La place est ainsi devenue un aimant pour le public aisé, qui s’asseyait volontiers aux terrasses baignées de soleil avec vue sur la mer pour y déguster un Pimm’s. Pendant ce temps, les "propriétaires" de limousines onéreuses ou de voitures de sport pimpantes (parfois empruntées à un garage local et arborant une plaque commerciale commençant par un Z) faisaient le tour de la place, au pas.

"Voir et être vu" était le mot-clef pour le beau monde à l’époque. La place Albert a donc été rebaptisée par la population locale "Place m'as-tu vu". Mais au fil des ans, l’endroit perdit de son charme. De nombreux cafés et restaurants disparurent, et avec eux le beau monde. En 2017, la commune voulut y apporter un changement avec un projet de rénovation urbaine baptisé Matuvu.

La Place Albert devait ainsi redevenir un pôle d’attraction, au rayonnement de qualité. La ville de Knokke fit rénover la place, avec l’ambition qu’elle redevienne l’endroit où il faut se rendre - "the place to be". L’administration communale lançait le slogan "Place m'as-tu vu, une place pour tous et toutes". Le bourgmestre Piet De Groote déclarait: "Tous les habitants ont eu l’occasion de collaborer à l’aménagement de la nouvelle place. Avec le promoteur du projet, nous avons lancé un appel aux citoyens, aux propriétaires de résidences secondaires et aux visiteurs pour rassembler 85.000 anciennes pièces de monnaie qui devaient être coulées dans les dalles noires de béton. Finalement, nous n’avons récolté que 11.000 pièces et complété avec des copies de pièces".

"Je suis convaincu que tant les jeunes que les seniors vont se promener sur l’énorme échiquier noir-et-blanc et tenter d’y repérer des pièces de monnaie du monde entier", concluait le bourgmestre Piet De Groote. Sous la place, un parking de 150 places (très prisées) a été aménagé.