La Flandre veut mettre à l’honneur son patrimoine culinaire, mais la cuisine flamande est-elle différente de la cuisine belge ?

Un centre culinaire flamand va ouvrir ses portes prochainement à Anvers : le Smaakhaven. Le gouvernement flamand y investit 38 millions d'euros. Dans ce centre - avec des stands culinaires, des studios pour des programmes culinaires et un "bar à goût" - les touristes pourront faire connaissance avec les spécialités flamandes et nos grands chefs. Cela devrait aller au-delà de la bière, des frites et du chocolat. Mais en fait qu'est-ce que la cuisine flamande ?

"C’est une question difficile" estime Jeroen Meus, chef-coq et présentateur de la célèbre émission de cuisine sur la Eén (VRT) "Dagelijkse kost (Repas quotidien). Depuis 2010, il y présente quotidiennement une recette savoureuse mais surtout très simple à réaliser. Selon lui, il n'y a pas vraiment de différence entre la cuisine flamande et la cuisine belge. "Je trouve déjà qu'il est difficile de définir la cuisine belge", a déclaré Jeroen dans l'émission "Nieuwe feiten" sur radio 1. "Ce que nous mangeons en Flandre, les Wallons et les Bruxellois le mangent tout aussi bien".